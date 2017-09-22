Леонид Вайсфельд: "Думал, через 10 туров в КХЛ все станет понятно, а тут ничего не понятно"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что на данный момент в чемпионате сложно определить сложность соперников. Руководитель считает, что Восточная конференция стала равнее.

– "Магнитка" – первый серьезный соперник?

– Сейчас никто не знает, какой соперник серьезнее, – цитирует "Бизнес Online" Вайсфельда. – Я думал, что через десять туров все станет понятно, а тут вообще ничего не понятно. Если между первым и девятым место три очка разница, то не угадаешь какой соперник опаснее. Не думаю, что есть смысл отдельно кого-то выделять. Взять Череповец – они идут во второй половине турнирной таблицы, а мы им проиграли дома.

– Получается, что лига выравнивается...

– Восток выравнивается (смеется).

– Какие выводы можно сделать по итогам длинной домашней серии?

– Какая бы сильная команда не была, какие бы сильные игроки не были, если они собраны первый год, да еще и тренерский штаб новый, это всегда сложно. У нас сейчас идет этап становления. В принципе, результат пока нормальный. Конечно, хотелось бы большего. Мы проиграли четыре матча и во всех из них мы могли выиграть. Я это отношу к тому, что идет болезнь роста.