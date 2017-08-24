Леонид Вайсфельд: "Держать Кубалика, понимая, что он здесь, а голова его в другом месте, смысла нет"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что контракт с нападающим Домиником Кубаликом был расторгнут не по инициативе клуба. По его словам, чеху нельзя было гарантировать достаточную игровую практику.

– Откровенно говоря, такая достаточно сложная ситуация. Наша атакующая линия, конечно, не пострадает, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Вайсфельда. – Подписывая Кубалика, мы имели в виду, что не очень понимали как там с Хартикайненом, восстановится ли он сразу. Слава Богу, Хартикайнен готов играть.

Доминик очень перспективный молодой игрок и у него все впереди. И это не наша была инициатива расторгнуть контракт. Просто мы не могли ему гарантировать, что он будет играть 100 процентов матчей.

Он хотел иметь больше практики. Мы поговорили, и он решил для себя, что для его прогресса будет лучше поиграть в Европе несколько лет. Говорил, что потом с удовольствием вернется сюда.

Честно говоря, у меня другая точка зрения относительно его прогресса. Я думал, что ему лучше играть в КХЛ. Но, учитывая интересы клуба с одной стороны, мы должны учитывать интересы, желания игрока. Человек должен получать удовольствие от процесса. А просто так его держать здесь, понимая, что он здесь, а голова его в другом месте, смысла нет.

Мы будем следить за Домиником, как он будет развиваться. И если будет прогресс в его карьере, безусловно, мы вернемся к его кандидатуре – права в КХЛ останутся у нас.