Леонид Вайсфельд: "Бедные клубы могут поправить финансовое положение, богатые — усилить состав"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после совещания с руководителями клубов КХЛ отметил, что решение не переносить дедлайн по дозаявке игроков позволит клубам, у которых есть финансовые проблемы, поправить свое положение. По его словам, команды, в которых нет финансовых проблем, смогут усилить состав.

- Почему решили не переносить дедлайн?

- Потому что говорят, что начнутся тотальные распродажи. Но мне вот показали эту таблицу с клубами-должниками, и мне кажется, ребят, вы лучше распродайте игроков и с людьми рассчитайтесь. Мне так кажется, хотя я, конечно, могу ошибаться. У меня в Новокузнецке команда стоила 150 миллионов, я продал игроков на 180, рассчитался со всеми и 58 очков набрал.

- В Уфе есть долги по зарплате?

- У нас нет долгов.

- Лига не собирается отменять денежную компенсацию как один из вариантов перехода?

- Мне кажется, что это очень хорошая вещь. Бедные клубы могут поправить свое финансовое положение, богатые – усилить состав. Что здесь плохого?

- Скажем, продаст сейчас "Кузня" четырех человек – и все.

- Ну хотя бы рассчитается с людьми. Долгов не будет. Тут какая ситуация: допустим, вы играете, но денег не получаете, я вам должен и не продаю кого-то условного. И вы такой говорите: а я-то тут при чем?

- Может, не заявлять такие клубы?

- Вот, правильно. Но это сложно. Они дают эти гарантии, а потом выясняется, что их нет. Непростой вопрос. (Игорь ЕРОНКО)