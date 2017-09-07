Леонид Ткаченко: "Не все болельщики могут ходить на матчи "Локомотива" после катастрофы"

Отец одного из погибших хоккеистов "Локомотива" Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко выразил мнение, что не все болельщики железнодорожников ходят на матчи клуба в связи с воспоминаниями о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека. В память о погибшей команде КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.

– Та команда была сильнее по уровню и качеству подготовки, качеству игры. Там было больше мастеров, поэтому сравнивать ту команду с нынешней невозможно, – приводит ТАСС слова Ткаченко. – В Ярославле помнят ее: знаю болельщиков, которые ходили на нее, а на нынешнюю не ходят, так как не могут смотреть хоккей. Видимо, произошел какой-то шок, стресс – не все болельщики пока нынешнюю команду воспринимают.

По словам Ткаченко-старшего, в Ярославле функционирует хоккейная школа, названная в честь его сына, которая открылась в ноябре прошлого года.

– Год ребята тренировались, потом школу пришлось закрыть. Но после 10 сентября возобновим набор, продолжим работать и искать возможность получить материальную базу, – продолжил он. – Раньше арендовали школьный зал и зимой занимались на катке с искусственным льдом.