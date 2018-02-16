Лемтюгов восстановился после удаления селезенки и готов вернуться в состав "Авангарда"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов восстановился после травмы и готов принять участие в матчах команды после олимпийского перерыва. Напомним, что 10 октября хоккеист получил повреждение в игре с "Барысом", после чего он перенес операцию по удалению селезенки. Ожидается, что форвард сыграет с "Сибирью" 27 февраля.

– Сегодня у меня большой, радостный день, я получил допуск, – сказал Лемтюгов в видеообращении для Твиттера "Авангарда". Для меня это большая победа, я уже в этом сезоне выйду на лед. Хотел бы поблагодарить свою команду, всех парней, которые поддерживали меня. Массажистов, докторов, руководство, которые очень помогли мне. Огромное всем спасибо за слова поддержки, для меня это большая победа. Хочу также поблагодарить свою семью.

В этом сезоне 32-летний форвард успел провести 11 игр, в которых сделал 3 результативные передачи.