Лемтюгов покинул "Северсталь"

Нападающий Николай Лемтюгов не будет выступать за "Северсталь" в предстоящем сезоне, информирует официальный сайт клуб. Ранее 32-летний форвард находился в клубе на просмотре.

Ранее Лемтюгов в течение четырех сезонов выступал в "Авангарде". В прошлом сезоне он провел 16 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности (-6). Большую часть чемпионата он пропустил из-за разрыва селезенки.

Лемтюгов уже выступал за "Северсталь" в сезоне-2006/07 и 2009/10.



