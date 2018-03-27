Лемтюгов покинет "Авангард"

Как стало известно "СЭ", "Авангард" отказался от услуг нападающего Николая Лемтюгова. Контракт форварда с омским клубом, который рассчитан до конца сезона-2018/19, будет расторгнут. Отметим, что 32-летний хоккеист в нынешнем сезоне провел за "Авангард" 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, но не забросил ни одной шайбы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В октябре 2017 в матче с "Барысом"​ Лемтюгов порвал селезенку после столкновения с защитником астанинцев Александром Липиным. Омич перенес операцию по удалению селезенки и провел несколько дней в реанимации.