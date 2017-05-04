Лемтюгов подписал новый контракт с "Авангардом"

Нападающий Николай Лемтюгов заключил односторонний контракт с "Авангардом", сообщает официальный сайт КХЛ. Срок соглашения рассчитан на два года. По окончании этого сезона Лемтюгов, лучший бомбардир команды в "регулярке", стал неограниченно свободным агентом. На этой неделе он расторг соглашение с омским клубом, а 4 мая подписал новое.

В минувшем сезоне форвард провел в составе "Авангарда" 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очков. В Кубке Гагарина на его счету 9 (3+6) результативных баллов в 12 встречах.