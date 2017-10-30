Лемтюгов переведен из отделения реанимации

Жена нападающего "Авангарда" Николая Лемтюгова Елена сообщила, что игрок вчера был переведен из отделения реанимации. Форварду была удалена селезенка после того, как он повредил ее в столкновении с Александром Липиным из "Барыса".

"Дорогие друзья, болельщики и все неравнодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за теплые слова поддержки, переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложную минуту. Спасибо! Все самое страшное позади. Спасибо огромное омским врачам и команде! Первым, что дали второй шанс моему любимому и дорогому мужу, вторым, что всячески помогали, поддерживали и не оставались в стороне. Впереди еще много работы, потребуется много сил! Но теперь, мы точно знаем, мы не одни.

Самый лучший день заходил вчера! Наконец-то перевели из отделения реанимации. На самом деле самый лучший день настал ровно неделю назад, когда Колю вывели из медикаментозного сна, он был без сознания 10 дней (тут наши с ним цифры расходятся), и это были одни из самых страшных дней моей жизни. Нет, самые страшные. Всем здоровья и доброй ночи", - написала Елена в Инстаграме.