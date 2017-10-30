22:57 30 октября | Хоккей — КХЛ

Лемтюгов переведен из отделения реанимации


Жена нападающего "Авангарда" Николая Лемтюгова Елена сообщила, что игрок вчера был переведен из отделения реанимации. Форварду была удалена селезенка после того, как он повредил ее в столкновении с Александром Липиным из "Барыса".

"Дорогие друзья, болельщики и все неравнодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за теплые слова поддержки, переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложную минуту. Спасибо! Все самое страшное позади. Спасибо огромное омским врачам и команде! Первым, что дали второй шанс моему любимому и дорогому мужу, вторым, что всячески помогали, поддерживали и не оставались в стороне. Впереди еще много работы, потребуется много сил! Но теперь, мы точно знаем, мы не одни.

Самый лучший день заходил вчера! Наконец-то перевели из отделения реанимации. На самом деле самый лучший день настал ровно неделю назад, когда Колю вывели из медикаментозного сна, он был без сознания 10 дней (тут наши с ним цифры расходятся), и это были одни из самых страшных дней моей жизни. Нет, самые страшные. Всем здоровья и доброй ночи", - написала Елена в Инстаграме.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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