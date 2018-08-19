Лемтюгов может продолжить карьеру в европейских лигах

Нападающий Николай Лемтюгов не будет выступать за "Северсталь" в следующем сезоне. Бывший форвард "Авангарда", который пропустил большую часть прошлого чемпионата КХЛ из-за разрыва селезенки, ранее находился в Череповце на пробном контракте, но уже покинул расположение клуба. По словам 32-летнего форварда, он будет искать другое место работы.

– Ничего сверхъестественного не произошло, – отметил Лемтюгов. – Мы просто не договорились по условиям контракта. Только в этом причина. Спасибо "Северстали" за предоставленную возможность.

Дальше я буду тренироваться и искать другое место работы, не вижу никаких проблем в этом. Если не будет вариантов в России, то попробую Европу. Проблем со здоровьем нет, доволен своей физической готовностью, хотя есть над чем работать. У меня есть огромная мотивация доказать, что возвратиться можно из всяких сложных ситуаций поэтому все будет хорошо. Тем более что у меня буквально недавно были времена и похуже. (Алексей ШЕВЧЕНКО)