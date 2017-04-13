Лемтюгов - лучший игрок "Авангарда" в сезоне-2016/17

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов назван лучшим игроком команды по версии болельщиков в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. За него проголосовало больше половины респондентов - 51 процент. Вторым стал нападающий Илья Михеев (14,2 процента), третьим - вратарь Доминик Фурх (10 процентов).

Лемтюгов провел 52 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (19+12) очко. В плей-офф на его счету 12 игр и 9 (3+6) очков.

В составе "Омских ястребов" лучшим назван Антон Ковалев (42,4 процента), Артем Манукян стал вторым (28,4), Алексей Яценко - третьим (13,3).