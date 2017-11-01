Лемтюгов - болельщикам "Авангарда": "Теперь мы одной крови!"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов записал видеообращение к болельщикам после перенесенной операции. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– По всем очень сильно соскучился: по льду, по команде, по игре. Хотел бы вас всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы мне оказали в нужный момент. Она мне очень сильно помогла, – сказал Лемтюгов. – Я чувствовал ту энергию, которую вы мне дали. Теперь мы с вами одной крови в прямом и переносном смысле. Мы – ястребы!

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