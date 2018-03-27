Лемтюгов - болельщикам "Авангарда": "Спасибо тем, кто меня ненавидел, называл блатным"

Нападающий Николай Лемтюгов на своей странице в Инстаграме попрощался с болельщиками "Авангарда". Сегодня, 27 марта, клуб из Омска объявил о расторжении контракта с 32-летним форвардом.

"Не знаю с чего начать. Много мыслей в голове, еще больше эмоций, но все же, - написал Лемтюгов. - Большое спасибо этому городу за то, что 4 года назад меня встретил так тепло, и так тут я прикипел, что не хотел и не хочу уезжать. Огромное спасибо этому городу за моего младшего здорового сына Дениса, который официально омич и с богатырским сибирским здоровьем!

Спасибо огромное болельщикам, которые меня любили, ненавидели за мою критику в их адрес, потом опять любили, и снова ненавидели, но перед каждым я был честен и открыт душой и сердцем и я ухожу с гордо поднятой головой. Спасибо огромное, что были и остаетесь неравнодушны к команде. Вы должны и имеете право на критику и спрос за результат с нас. Но такой поддержки, которая в Омске, когда город живет хоккеем, на каждой улице, в каждом магазине, в торговом центре, люди говорят о победах или поражениях команды, это на самом деле круто, и я безумно рад, что был частью этой команды. Спасибо большое каждому, кто в трудный для меня период жизни шел сдавать кровь, или просто говорили добрые слова, или отправляли сообщения. Спасибо тем, кто меня ненавидел, называл блатным, благодаря вам я шел вперед и доказывал обратное, и теперь мне предстоит это сделать с двойным усилием.

Спасибо огромное руководству омского "Авангарда", что когда-то дали мне шанс, что когда мне было очень плохо, боролись с докторами за мою жизнь, доставая нужные мне лекарства.

Спасибо огромное персоналу и сотрудникам клуба. Девчонкам и поварам с кухни - вы не давали мне иной раз шанса даже сесть на диету. Как все было вкусно.

Это была славная охота!

С любовью, ваш Николай Лемтюгов"