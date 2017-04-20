Легчаков и Мишин вошли в тренерский штаб "Авангарда"

Тренер по физической подготовке Кирилл Легчаков и тренер вратарей Николай Мишин вошли в тренерский штаб "Авангарда", информирует официальный сайт клуба. Наставники работали на просмотровом сборе команды в Омске.

Отметим, что Мишин является первым тренером вратарей Ильи Сорокина, Ивана Налимова и Владислава Подъяпольского. Также 52-летний специалист работал с Сергеем Бобровским.

– "Авангард" – это клуб с хорошими традициями, он всегда ставит перед собой высокие цели, – отметил Мишин. – И конечно, хочется выиграть что-то с "Авангардом".

Хороший материал, есть с чем работать. Прежде всего – у ребят должно быть желание достичь чего-то. Если есть желание у игрока, я всегда буду помогать.