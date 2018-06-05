Легчаков и Копать войдут в тренерский штаб Скабелки в "Барысе"

Новый главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка сообщил, что в его штаб войдут тренер по физической подготовке Кирилл Легчаков и тренер по защитникам Владимир Копать. Напомним, контракт с белорусским специалистом рассчитан на 2 года.

- Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в "Сибири" и "Авангарде", - цитирует Скабелку официальный сайт "Барыса". - В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Работа идет, окончательный состав штаба объявим немного позже.

Эпоха Найджела Доуса, который долгие годы определял игру команды вместе с Бойдом и Боченски, а затем с Веем, ушла. "Барыс" – это базовый клуб сборной Казахстана, поэтому сейчас в составе большое количество ребят с казахстанскими паспортами. Сейчас мы уделим внимание формированию звена легионеров. После месяца работы, который мы проведем до Кубка президента Республики Казахстан, будем понимать потенциал команды. Будем формировать костяк команды, который выступит в сезоне.