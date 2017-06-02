Лазушин, Новотны и Эштон стали игроками "Лады"

"Лада" подписала соглашения с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Вратарь Александр Лазушин и нападающий Иржи Новотны согласовали с тольяттинским клубом однолетние контракты.

В минувшем сезоне 29-летний Лазушин провел в составе московского "Динамо" 23 матча и отразил 92 процента бросков. 33-летний Новотны выступал за "Трактор" и записал на свой счет 8 (4+4) очков в 27 встречах.

"Торпедо" обменяло нападающего Картера Эштона в "Ладу", нижегородский клуб получил взамен денежную компенсацию. 26-летний Эштон в прошедшем сезоне сыграл 64 матча и набрал 28 (18+10) очков.