Лаурис Дарзиньш: "Думаю, в Риге уже приступают к подготовке шоу Майоне"

Капитан рижского "Динамо" Лаурис Дарзиньш похвалил своего одноклубника Мэтью Майоне за песню, которую он исполнил во время мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

- Знал, что Мэтью – веселый парень, но не знал, что у него такой хороший голос. Он преподнес сюрприз всем. Думаю, в Риге уже приступают к подготовке его шоу, - сказал Дарзиньш в интервью официальному сайту КХЛ. - Сезон закончится, и его явно будут ждать несколько концертов. Рады, что собрался полный дворец, все улыбались, здесь классная атмосфера. Здесь хоккей любят, всегда рад вернуться в Казань.