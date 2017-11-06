Лаури Марьямяки: "У "Йокерита" отличные игроки, а КХЛ меня очень завораживает"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки, который с 1 июня 2018 года возглавит "Йокерит", отметил, что его очень завораживает КХЛ. Он также добавил, что у "джокеров" отличный состав.

– У "Йокерита" отличные игроки, а КХЛ меня очень завораживает. Кроме того, перспективы клуба и знакомые люди в этой команде убедили меня подписать контракт с "джокерами", – цитирует Iltalehti Марьямяки.

Напомним, что Марьямяки подписал контракт с "Йокеритом" на два года с возможностью продления соглашения еще на два года. Специалист вступит в должность с 1 июня 2018 года. Нынешний главный тренер финской команды Юкка Ялонен покинет свой пост и следующие 2 сезона 54-летний специалист проведет в штабе сборной Финляндии.