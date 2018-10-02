Лаури Марьямяки: "Три шайбы в большинстве – "Йокерит" действительно может быть доволен этим"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки после победы над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (4:2) отметил, что команда должна быть довольна тремя заброшенными в большинстве шайбами.

– Начало игры для нас было не лучшим, - цитирует пресс-служба клуба Марьямяки. - Не знаю, случилось ли это потому, что у нас было несколько выходных, а "Сочи" играл в субботу. Возможно, сегодня они быстрее почувствовали ритм игры. Было важно забить первыми, и вообще наше большинство сегодня было хорошим. В целом, сегодня наши спецбригады были лучше. Три шайбы в большинстве – мы действительно можем быть довольны этим. Второй период был решающим. У нас не получались вторые периоды в трех последних играх. Может быть, сегодня "Сочи" немного устал, и у нас было небольшое преимущество. Нам также повезло, когда соперник взял челлендж и в большинстве мы смогли забить третий гол. Мы не хотели просто защищаться в третьем периоде, но получилось так, как получилось. "Сочи" забил заслуженный гол. После этого мы хорошо оборонялись. В общем, может быть, мы были немного удачливее сегодня вечером и должны быть довольны победой.