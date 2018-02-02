Ларсен подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым"

Защитник Филип Ларсен заключил новое соглашение с "Салаватом Юлаевым" на два года, информирует официальный сайт уфимцев. Новый контракт заключен до конца сезона-2019/2020. Датчанин является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе. Он представлял "Салават Юлаев" на Матче звезд КХЛ-2018.

В текущем сезоне Ларсен провел 53 матча, набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности +10.

- Разумеется, это очень важное для меня событие. Я очень и очень счастлив и рад. Я очень быстро осознал, что это команда, в которой я хочу остаться надолго. Здесь я провожу прекрасное время со своей семьей, командой и болельщиками и хочу так же в будущем, - отметил Ларсен.