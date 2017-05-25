14:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ландер перешел в "Ак Барс"

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Как стало известно "СЭ", шведский форвард Антон Ландер подписал контракт с "Ак Барсом". Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшие дни. "СЭ" ранее сообщал, что стороны достигли предварительной договоренности о переходе еще в марте.

По условиям нового контракта, скандинав должен стать одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Всего в НХЛ за "Эдмонтон" 26-летний хоккеист провел 215 матчей, в которых набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности "-41".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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.BattleFish.

КХЛ почти всегда один шлак собирает!)))

14:35

sovmilitary

- 41 - это, конечно, круто. Денег что ли некуда девать?

14:29

maks55555

Великий игрок?))

14:21