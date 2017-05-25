Ландер перешел в "Ак Барс"

Как стало известно "СЭ", шведский форвард Антон Ландер подписал контракт с "Ак Барсом". Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшие дни. "СЭ" ранее сообщал, что стороны достигли предварительной договоренности о переходе еще в марте.

По условиям нового контракта, скандинав должен стать одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Всего в НХЛ за "Эдмонтон" 26-летний хоккеист провел 215 матчей, в которых набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности "-41".