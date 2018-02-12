Лаланд завершил карьеру в 30 лет из-за проблем со здоровьем

Бывший вратарь минского "Динамо" и сборной Белоруссии Кевин Лаланд принял решение завершить карьеру в 30 лет. В КХЛ он выступал также за ЦСКА и "Витязь", на его счету 175 матчей в чемпионате, в которых он одержал 61 победу.

– Я принял это решение, потому что наступил такой момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой, – цитирует Ballecourbe Лаланда. – За последние пять лет у меня было четыре сотрясения мозга, и каждый раз выздоровление все больше затягивалось. В прошлом году понадобилось три месяца, чтобы вернуться в игру. Я стал очень уязвим. Любой толчок со стороны соперника или попадание шайбы в маску могли отправить меня обратно в лазарет.

К тому же у меня были проблемы с бедрами, и по ходу прошлого сезона я прошел обследование в Хельсинки, которое показало, что требуется хирургическое вмешательство. А после – шесть месяцев реабилитации. "Динамо" не желало, чтобы я делал операцию до окончания плей-офф, а Федерация хоккея железно хотела видеть меня на чемпионате мира в Париже.