"Лада" забросила четыре безответные шайбы в ворота "Нефтехимика"

"Нефтехимик" на своей площадке проиграл "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:4. Заброшенными шайбами отметились Александр Стрельцов, Игорь Скороходов, Георгий Белоусов и Василий Стрельцов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада" (Тольятти) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: А. Стрельцов - 3 (В. Стрельцов, Геноуэй), 12:36 - 0:1. Скороходов - 10 (Капустин, Геноуэй), 19:55 - 0:2. Белоусов - 8 (бол., Аляев), 50:13 - 0:3. В. Стрельцов - 1, 57:55 - 0:4.

Вратари: Ежов - Лазушин.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 36 (10+7+19) - 35 (14+10+11).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

27 февраля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".