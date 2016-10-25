"Лада" выиграла у "Югры"

"Лада" на своем льду переиграла "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, команда из Тольятти прервала серию из 3 поражений, а ханты-мансийский коллектив проиграл в четвертый раз подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы: Варфоломеев - 9 (Лапенков, Горбунов), 1:09 - 0:1. Лапенков - 4 (Варфоломеев), 6:30 - 0:2. В. Стрельцов - 3 (Бочаров), 22:54 - 1:2. Гуркин - 2 (Большаков), 26:28 - 2:2. Шенфельд - 5 (Иванов), 33:08 - 3:2. Зернов - 2, 42:11 - 4:2. Лапенков - 5 (Валентенко), 59:57 - 4:3.

Вратари: Масальскис - Шарыченков (Фокин, 42:11, 55:55 - 59:57).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 22 (4+10+8) - 21 (8+8+5).

Судьи: Гамалей, Конц.

25 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".