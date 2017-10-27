"Лада" всухую победила "Югру" и ушла с последнего места на "Востоке"

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Югру" со счетом 4:0. В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал нападающий Георгий Белоусов. Благодаря этой победе команда из Тольятти ушла с последнего места в Восточной конференции, обойдя своего сегодняшнего соперника.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Белоусов – 1 (бол., Зернов, Бочаров), 10:23 – 1:0. Зернов – 7 (Белоусов, Скороходов), 22:42 – 2:0. Белоусов – 2 (бол., Гуркин), 37:48 – 3:0. Воробьев – 2 (бол.), 56:38 – 4:0.

Вратари: Лазушин – Проскуряков.

Штраф: 10 – 18.

Броски: 32 (13+10+9) – 21 (7+6+8).

Судьи: Бирин, Овчинников.

27 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".