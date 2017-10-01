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10:24 | Хоккей — КХЛ

"Лада" в ближайшие дни подпишет контракты с двумя форвардами


Вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракты с двумя нападающими. По его словам, определенной проблемой для команды являются травмы шести игроков.

- Шесть травмированных игроков отражают определенную проблему. Но мы планируем усилиться, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Думаю, день-два, и команду пополнят два форварда.

Отметим, что после 16 матчей регулярного чемпионата КХЛ "Лада" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 10 очков.

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http://tass.ru/sport/4606903

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