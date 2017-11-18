"Лада" проиграла "Торпедо", потерпев третье поражение подряд

"Торпедо" дома победило "Ладу" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За команду из Нижнего Новгорода отличились Егор Дугин, Сергей Костицын и Денис Паршин. Единственную шайбу за тольяттинский клуб забросил Семен Валуйский.

Отметим, это поражение стало для "Лады" третьим подряд и пятым в шести матчах. "Торпедо" прервало серию из двух поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Лада" (Тольятти) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дугин - 7 (Даугавиньш, Кундратек), 3:37 - 1:0. Валуйский - 6 (Соин), 24:50 - 1:1. Костицын - 1 (бол., Григорьев, Галузин), 28:41 - 2:1. Паршин - 8 (Сергиенко), 44:10 - 3:1.

Вратари: Лисутин - Красоткин.

Штраф: 22 - 8.

Броски: 30 (8+10+12) - 25 (6+12+7).

Судьи: Кислов, Оскирко.

18 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".