"Лада" потеряла Филатова на длительный срок

Главный тренер "Лады" Артис Аболс отметил, что нападающий команды Никита Филатов выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела. В списке травмированных тольяттинского клуба в настоящий момент находится пять хоккеистов, четверо из них нападающие.

– Никита получил повреждение нижней части тела. В этом сезоне у нас, что не травма, то на длительный срок. Точнее сказать пока нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – Придется вновь перекраивать звенья, но что поделаешь, жизнь такая.

Сергей Соин пока только тренируется, так как много пропустил и не готов сходу вернуться в состав. Он бы пригодился нам в ближайших матчах, но всему свое время.