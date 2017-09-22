"Лада" потерпела девятое поражение подряд, уступив "Ак Барсу"

"Лада" на домашнем льду проиграла "Ак Барсу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За гостей отличились Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо. Единственную шайбу за хозяев забросил Станислав Бочаров.
Отметим, это поражение стало для тольяттинского клуба девятым подряд. Казанцы одержали четвертую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Ак Барс" (Казань) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Галиев – 1 (Клинкхаммер), 26:27 – 0:1. Ткачев – 2 (Захарчук), 36:17 – 0:2. Бочаров – 4 (мен.), 53:17 – 1:2. Азеведо – 10, 55:07 – 1:3.
Вратари: Лазушин – Гарипов.
Штраф: 8 – 16.
Броски: 25 (8+9+8) – 32 (11+9+12).
Судьи: Кулев, Фатеев.
22 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
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