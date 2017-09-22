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20:19 | Хоккей — КХЛ

"Лада" потерпела девятое поражение подряд, уступив "Ак Барсу"


"Лада" на домашнем льду проиграла "Ак Барсу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За гостей отличились Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо. Единственную шайбу за хозяев забросил Станислав Бочаров.

Отметим, это поражение стало для тольяттинского клуба девятым подряд. Казанцы одержали четвертую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Ак Барс" (Казань) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Галиев – 1 (Клинкхаммер), 26:27 – 0:1. Ткачев – 2 (Захарчук), 36:17 – 0:2. Бочаров – 4 (мен.), 53:17 – 1:2. Азеведо – 10, 55:07 – 1:3.

Вратари: Лазушин – Гарипов.

Штраф: 8 – 16.

Броски: 25 (8+9+8) – 32 (11+9+12).

Судьи: Кулев, Фатеев.

22 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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