"Лада" потерпела десятое поражение подряд, проиграв "Нефтехимику"

"Нефтехимик" обыграл "Ладу" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Ефим Гуркин. Отметим, что команда из Тольятти потерпела десятое поражения подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Рау - 5 (бол., Секстон, Ганзл), 3:22 - 0:1. Нестрашил - 2 (Авцин, Порядин), 17:16 - 0:2. Гуркин - 1 (Мастрюков), 53:12 - 1:2.

Вратари: Лазушин (58:48 - 59:32, 59:40) - Макаров.

Штраф: 14 - 2.Броски: 17 (5+4+8) - 31 (15+6+10).

Судьи: Гофман, Морозов.

24 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".