"Лада" погасила долги перед игроками

Сегодня игрокам "Лады" отдали долги за три месяца, несмотря на то, что накануне новый директор клуба дал понять, что зарплаты не стоит ждать до сентября. Всем игрокам выплатили все положенное и теперь неограниченно свободные агенты не смогут подать в арбитражный комитет на досрочное расторжение контракта. Это позволит отдать некоторых хоккеистов в другие клубы за компенсацию.

Напомним, что тольяттинский клуб по итогам сезона занял 13-е место в Восточной конференции и был исключен из КХЛ. Со следующего сезона команда будет выступать в ВХЛ. (Алексей ШЕВЧЕНКО).