"Лада" победила "Авангард"

"Лада" в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Авангард" со счетом 3:1.
Подопечные Артиса Аболса прервали прервали серию из четырех поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) - "Авангард" (Омск) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: В. Стрельцов - 11 (Зернов, Бочаров), 11:30 - 1:0. Лемтюгов - 19 (Соботка), 22:36 - 1:1. Бочаров - 15 (В. Стрельцов, Зернов), 24:49 - 2:1. Комаров - 12 (бол., Гуркин, Рыбин), 39:36 - 3:1.
Вратари: Ежов - Шилин (57:56).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 21 (6+13+2) - 28 (9+6+13).
Судьи: Овчинников, Одиньш.
25 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".