20:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Лада" победила "Авангард"

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"Лада"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Авангард" со счетом 3:1.

Подопечные Артиса Аболса прервали прервали серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Авангард" (Омск) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: В. Стрельцов - 11 (Зернов, Бочаров), 11:30 - 1:0. Лемтюгов - 19 (Соботка), 22:36 - 1:1. Бочаров - 15 (В. Стрельцов, Зернов), 24:49 - 2:1. Комаров - 12 (бол., Гуркин, Рыбин), 39:36 - 3:1.

Вратари: Ежов - Шилин (57:56).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 21 (6+13+2) - 28 (9+6+13).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

25 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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