20:23 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

"Лада" победила "Ак Барс"

0
0
0
1

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Ак Барс". Три шайбы хозяева забросили в первом периоде встречи, еще одну – за секунду до конца игры в пустые ворота.

Для казанской команды это второе поражение подряд после разгрома от "Нефтехимика" (2:8).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Ак Барс" (Казань) - 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Иванов - 8 (Филатов, Бумагин), 0:35 - 1:0. Шенфельд - 11 (Мастрюков, Рыбин), 1:22 - 2:0. Филатов - 18 (Иванов), 19:58 - 3:0. Белоусов - 10 (п.в., Шенфельд), 59:59 - 4:0.

Вратари: Ежов - Гарипов (57:25 - 58:35, 58:55 - 59:59).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 23 (8+11+4) - 37 (13+11+13).

Судьи: Гусев, Ержабек.

2 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Fajyz

Это что было, suki?((((((((((((((

20:33 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ