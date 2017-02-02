"Лада" победила "Ак Барс"

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Ак Барс". Три шайбы хозяева забросили в первом периоде встречи, еще одну – за секунду до конца игры в пустые ворота.

Для казанской команды это второе поражение подряд после разгрома от "Нефтехимика" (2:8).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Ак Барс" (Казань) - 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Иванов - 8 (Филатов, Бумагин), 0:35 - 1:0. Шенфельд - 11 (Мастрюков, Рыбин), 1:22 - 2:0. Филатов - 18 (Иванов), 19:58 - 3:0. Белоусов - 10 (п.в., Шенфельд), 59:59 - 4:0.

Вратари: Ежов - Гарипов (57:25 - 58:35, 58:55 - 59:59).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 23 (8+11+4) - 37 (13+11+13).

Судьи: Гусев, Ержабек.

2 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".