"Лада" по буллитам победила "Салават Юлаев"

"Лада" победила "Салават Юлаев" на Кубке Республики Башкортостан по буллитам – 2:1. Победный бросок исполнил Георгий Белоусов.
Турнир выиграл "Нефтехимик". "Салават" занял второе место, "Лада" – третье место. Последним стал "Адмирал".
Кубок Республики Башкортостан
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Лада" (Тольятти) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бабенко - 2 (бол., Белоусов, Гуркин), 37:33 - 0:1. Хартикайнен - 4 (Логинов, Кемппайнен), 59:33 - 1:1.
Победный буллит: Белоусов.
Вратари: Кареев (58:42 - 59:33) - Лазушин.
Судьи: Гамалей, Овчинников.
18 августа. Уфа. "Уфа Арена".
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