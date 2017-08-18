19:40 | Хоккей — КХЛ

"Лада" по буллитам победила "Салават Юлаев"


"Лада" победила "Салават Юлаев" на Кубке Республики Башкортостан по буллитам – 2:1. Победный бросок исполнил Георгий Белоусов.

Турнир выиграл "Нефтехимик". "Салават" занял второе место, "Лада" – третье место. Последним стал "Адмирал".

Кубок Республики Башкортостан

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Лада" (Тольятти) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бабенко  - 2 (бол., Белоусов, Гуркин), 37:33 - 0:1. Хартикайнен - 4 (Логинов, Кемппайнен), 59:33 - 1:1.

Победный буллит: Белоусов.

Вратари: Кареев (58:42 - 59:33) - Лазушин.

Судьи: Гамалей, Овчинников.

18 августа. Уфа. "Уфа Арена".

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Материалы других СМИ
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