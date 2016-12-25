"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила "Северстали". Для хозяев это третье поражение подряд на своем льду.

В составе "Лады" 2 (1+1) очка набрал нападающий Георгий Белоусов, у "Северстали" по 2 (1+1) балла на счету форвардов Юрия Трубачева и Павла Чернова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Северсталь" (Череповец) – 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)

Голы: Трунев - 11 (Вовченко, Трубачев), 1:21 - 0:1. Трубачев - 5 (Мазур), 7:52 - 0:2. Чернов - 11 (мен., Кагарлицкий), 18:49 - 0:3. Бочаров - 13 (Белоусов), 29:39 - 1:3. Белоусов - 8 (Гуркин, Зернов), 31:12 - 2:3. Костромитин - 2 (Сотниекс), 42:28 - 3:3. Полак - 7 (Ежов, Чернов), 50:42 - 3:4.

Вратари: Ежов (Масальскис, 20:00, 29:15 - 29:39, 58:56) - Коварж.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 24 (7+12+5) - 32 (10+9+13).

Судьи: Букин, Гашилов.

25 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".