"Лада" отправила в КХЛ письма с финансовыми гарантиями на сезон-2018/19

Вице-президент "Лады" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что тольяттинский клуб отправил в КХЛ гарантийные письма, касающиеся бюджета клуба на следующий сезон.

"Лада" завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, три клуба должны покинуть лигу после нынешнего сезона.

- Все гарантийные письма по бюджету на следующий сезон подписаны и отправлены в КХЛ. Все, что от нас зависит, мы делаем. Что касается исключения из лиги, то я думаю, что сейчас там на это смотрят уже немного по-другому. Надеюсь, что такого решения там не будет, - цитирует ТАСС Шляхтина.