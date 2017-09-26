"Лада" обыграла "Сочи" и прервала 10-матчевую серию поражений

"Лада" на своем льду обыграла "Сочи" со счетом 2:1 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что этой победой тольяттинский клуб прервал 10-матчевую серию поражений. В последний раз команда Артиса Аболса побеждала 29 августа.
В составе победителей по шайбе забросили Алексей Мастрюков и Кирилл Капустин. У гостей отличился Симон Энеруд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Сочи" – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мастрюков - 1 (Скороходов), 14:27 - 1:0. Энеруд - 3 (бол., Уэллман, Хохлов), 33:04 - 1:1. Капустин - 1 (Филатов), 61:00 - 2:1.
Вратари: Лазушин - Барулин.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 29 (14+10+4+1) - 30 (9+11+10+0).
Судьи: Белов, Гусев.
26 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
Материалы других СМИ
Helicopter
Можно выдохнуть. и перезагрузиться. Губер правда новый......
20:57