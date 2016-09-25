"Лада" обыграла рижское "Динамо", прервав трехматчевую безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" одержала победу над рижским "Динамо" - 4:0. Таким образом, тольяттинцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) - "Динамо" (Рига) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Белоусов - 6 (Аронсон), 4:58 - 1:0. Бумагин - 5 (Костромитин, Корягин), 17:13 - 2:0. Валуйский - 2 (бол., Гуркин, Комаров), 38:29 - 3:0. Филатов - 3 (бол., Аронсон, Сотниекс), 52:41 - 4:0.
Вратари: Ежов - Седлачек.
Штраф: 6 - 35.
Броски: 29 (6+14+9) - 38 (8+17+13).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
25 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".