18:27 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

"Лада" обыграла рижское "Динамо", прервав трехматчевую безвыигрышную серию

0
0
0

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" одержала победу над рижским "Динамо" - 4:0. Таким образом, тольяттинцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Динамо" (Рига) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Белоусов - 6 (Аронсон), 4:58 - 1:0. Бумагин - 5 (Костромитин, Корягин), 17:13 - 2:0. Валуйский - 2 (бол., Гуркин, Комаров), 38:29 - 3:0. Филатов - 3 (бол., Аронсон, Сотниекс), 52:41 - 4:0.

Вратари: Ежов - Седлачек.

Штраф: 6 - 35.

Броски: 29 (6+14+9) - 38 (8+17+13).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

25 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ