"Лада" обыграла "Нефтехимик", уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" на своем льду обыграла "Нефтехимик" со счетом 3:1. Хозяева уступали по ходу встречи, но смогли перехватить инициативу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Лекомцев – 1 (бол., Рясенский), 17:33 – 0:1. Бочаров – 2 (Корягин), 22:04 – 1:1. Зернов – 1, 22:19 – 2:1. Филатов – 1 (бол., Гуркин, Юханссон), 48:05 – 3:1.

Нереализованный буллит: Гюнге (58:10, Нефтехимик).

Вратари: Ежов – Лисутин (58:50).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 35 (8+16+11) – 28 (10+8+10).

Судьи: Кулев, Рогачев.

28 августа. Тольятти. ЛК "Лада-Арена".