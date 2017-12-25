"Лада" обыграла "Локомотив", Скороходов набрал 2 очка

"Лада" дома обыграла "Локомотив" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе тольяттинцев 2 (1+1) очка набрал Игорь Скороходов. Автором победной шйабы стал Александр Нестеров.

Для "Лады" эта победа стала второй в шести последних матчах. "Локомотив" за аналогичный период потерпел два поражения.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Скороходов - 7 (Зернов, Белоусов), 18:58 - 1:0. Кадейкин - 6 (Полунин), 29:32 - 1:1. Нестеров - 4 (Воробьев, Мастрюков), 36:23 - 2:1. Зернов - 14 (Белоусов, Скороходов), 37:50 - 3:1.

Вратари: Красоткин - Мурыгин (57:47).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 16 (6+7+3) - 34 (5+14+15).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

25 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".