"Лада" обыграла "Автомобилист" и одержала первую победу в сезоне

"Лада" обыграла "Автомобилист" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Тольяттинский клуб одержал первую победу в сезоне, а "Авто" потерял первые очки в чемпионате.

В составе победителей по шайбе забросили Картер Эштон, Александр Стрельцов и Станислав Бочаров. У "Автомобилиста" отличился Кирилл Лямин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Эштон – 1 (Валуйский), 20:53 – 1:0. Бодров – 1 (бол.), 26:09 – 1:1. А. Стрельцов – 1 (Геноуэй, Бочаров), 35:44 – 2:1. Бочаров – 1, 45:57 – 3:1.

Вратари: Лазушин – Коварж.

Штраф: 8 – 18.

Броски: 29 (8+10+11) – 23 (9+11+3).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

25 августа. Тольятти. ЛК "Лада Арена".