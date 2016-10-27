"Лада" обыграла "Автомобилист"

"Лада" взяла верх над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Тольяттинцы поднялись в зону плей-офф Восточной конференции на 7-ю строчку, "Автомобилист" занимает 10-е место, находясь в трех очках от 8-й позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Коукал - 6 (Андерсен), 12:06 - 0:1. Зернов - 3 (Ахметов), 18:35 - 1:1. Бумагин - 8 (бол., Аронсон, Иванов), 25:41 - 2:1.

Вратари: Масальскис - Устинский (58:10).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 20 (9+6+5) - 33 (9+11+13).

Судьи: Бирин, Васильев.