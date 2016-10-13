"Лада" обыграла "Амур" и вошла в зону плей-офф

Тольттинская "Лада" на своем льду нанесла поражение "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 5:1. "Лада" набрала 29 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице восточной конференции. "Амур" с 26 баллами остался девятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Амур" (Хабаровск) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Валуйский – 3 (Рыбин), 1:51 – 1:0. Сотниекс – 2 (бол., Иванов, Филатов), 14:25 – 2:0. Иванов – 4 (Шенфельд, Белоусов), 18:39 – 3:0. Зогорна – 3 (бол., Рамстедт, Кондратьев), 26:15 – 3:1. Комаров – 4 (Шенфельд), 33:33 – 4:1. Рыбин – 5 (бол., Шенфельд), 48:43 – 5:1.

Вратари: Ежов – Метсола (Печурский, 25:04).

Штраф: 10 – 33.

Броски: 22 (9+8+5) – 26 (10+7+9).

Судьи: Бондарь, Кадыров.

13 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".