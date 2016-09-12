"Лада" объявила о подписании Рыбина и Иванова

"Лада" заключила контракты с двумя нападающими, информирует официальный сайт клуба. Как и предполагал "СЭ", новичком тольяттинской команды стал 35-летний Максим Рыбин. За свою карьеру воспитанник "Спартака" поиграл за красно-белых, "Сарнию Стинг" (OHL), "Салават Юлаев", "Северсталь", "Авангард", "Металлург" (Новокузнецк), СКА, "Витязь" и "Нефтехимик". В двух предыдущих сезонах Рыбин был капитаном "Нефтехимика". В регулярном сезоне-2015/16 форвард в 39 матчах набрал 8 (5+3) очков, 27 минут штрафа при показателе полезности "-12". В одном матче плей-офф очков Рыбин не набрал, заработав 2 минуты штрафа при показателе полезности "-1". Всего в чемпионатах России и КХЛ в активе Рыбина 292 (151+141) очка и 292 минуты штрафа в 743 матчах. В 49 матчах плей-офф Рыбин набрал 26 (13+13) очков и 57 минут штрафа.

Также состав "Лады" пополнил 35-летний Андрей Иванов. Воспитанник питерского хоккея играл за команды СКА, "Спартак", "Гомель" (Белоруссия), "Нефтехимик", "Авангард". Минувший сезон Иванов провел в "Югре" (41 игра, 15 (2+13) очков, 80 минут штрафа, "-12") и "Ак Барс" (16 игр, 1 (1+0), 6, -2; в плей-офф – 2 матча, "-4"). Всего в чемпионатах России и КХЛ Иванов сыграл 552 матча, в которых набрал 228 (97+131) очков и 484 минуты штрафа. В 63 играх плей-офф хоккеист набрал 15 (6+9) очков и 12 минут штрафа.