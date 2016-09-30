"Лада" нанесла "Йокериту" третье поражение подряд

Тольяттинская "Лада" на своем льду нанесла поражение финскому "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "Лады". Для "Йокерита" это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Йокерит" (Финляндия) – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Талая - 2 (М. Мякинен, Виртанен), 2:30 - 0:1. Рыбин - 2 (Ахметов, Маленьких), 28:27 - 1:1. Рыбин - 3 (А. Стрельцов), 35:09 - 2:1. Бочаров - 4 (А. Стрельцов, В. Стрельцов), 42:32 - 3:1. Бумагин - 6 (бол.), 46:11 - 4:1. Йоэнсуу - 4 (Салминен), 47:46 - 4:2. Шенфельд - 3 (Белоусов), 53:55 - 5:2.

Вратари: Ежов - Запольски.

Штраф: 6 - 34.

Броски: 30 (7+9+14) - 26 (8+8+10).

Судьи: Васильев, Фатеев.

30 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".