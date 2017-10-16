20:24 | Хоккей — КХЛ

"Лада" нанесла "Витязю" пятое поражение подряд

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" дома переиграла "Витязь" со счетом 3:1. В составе тольяттинцев по разу отличились Денис Зернов, Кирилл Капустин и Александр Нестеров, у гостей забил Александр Никулин.

Отметим, что для "богатырей" это поражение стало пятым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Зернов – 4 (бол., Валуйский), 6:51 – 1:0. Капустин – 3 (Харпер), 28:28 – 2:0. Никулин – 4 (бол., Мозик, Макеев), 40:27 – 2:1. Нестеров – 2 (Воробьев, Капустин), 48:10 – 3:1.

Вратари: Лазушин – Бирюков (57:40).

Штраф: 11 – 13.

Броски: 26 (6+11+9) – 34 (11+11+12).

16 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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takitak

Не правильно так писать. По идее подобное ("Лада" нанесла "Витязю" пятое поражение подряд) трактуется если речь о личных встречах. В данном случает "Витязь" уступал разным командам, соответственно правильный заголовок - "Витязь" терпит пятое подряд поражение.

20:35