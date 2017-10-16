В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" дома переиграла "Витязь" со счетом 3:1. В составе тольяттинцев по разу отличились Денис Зернов, Кирилл Капустин и Александр Нестеров, у гостей забил Александр Никулин.
Отметим, что для "богатырей" это поражение стало пятым кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Зернов – 4 (бол., Валуйский), 6:51 – 1:0. Капустин – 3 (Харпер), 28:28 – 2:0. Никулин – 4 (бол., Мозик, Макеев), 40:27 – 2:1. Нестеров – 2 (Воробьев, Капустин), 48:10 – 3:1.
Вратари: Лазушин – Бирюков (57:40).
Штраф: 11 – 13.
Броски: 26 (6+11+9) – 34 (11+11+12).
16 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
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takitak
Не правильно так писать. По идее подобное ("Лада" нанесла "Витязю" пятое поражение подряд) трактуется если речь о личных встречах. В данном случает "Витязь" уступал разным командам, соответственно правильный заголовок - "Витязь" терпит пятое подряд поражение.
20:35