"Лада" нанесла поражение "Салавату Юлаеву"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" на выезде проиграл "Ладе" со счетом 4:6. Эта игра прервала трехматчевую серию поражений тольяттинского клуба.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 6:4 (4:1, 1:0, 1:3)

Голы: Зернов – 6, 3:43 – 1:0. Комаров – 11 (Филатов), 5:36 – 2:0. Григоренко – 4 (мен.), 11:08 – 2:1. В. Стрельцов – 7 (бол., Мокшанцев), 11:59 – 3:1. В. Стрельцов – 8 (мен., Бочаров), 13:53 – 4:1. Филатов – 16 (бол., Иванов, Шенфельд), 36:00 – 5:1. Рыбин – 10 (бол., Белоусов), 41:32 – 6:1. Мальцев – 2 (Гареев), 44:03 – 6:2. Лисин – 12 (бол., Е. Бодров), 47:01 – 6:3. Дм. Макаров – 2 (Корнеев), 48:06 – 6:4.

Вратари: Масальскис – Сведберг (Гаврилов, 13:53, 56:40).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 34 (14+10+10) – 33 (10+9+14).

Судьи: Зибинин, Ибатулин.

27 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".