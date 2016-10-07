"Лада" на выезде обыграла "Барыс"

Астанинский "Барыс" на своем льду потерпел поражение от тольяттинской "Лады" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2. Для "Лады" эта победа стала второй кряду, "Барыс" же проиграл во втором матче подряд.

Тольяттинцы набрали 26 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" занимает предпоследнее место с 17 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти) – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Филатов – 6 (Бумагин), 11:55 – 0:1. Гуркин – 1 (Шенфельд), 28:13 – 0:2. Рымарев – 4 (Старченко, Гренц), 30:22 – 1:2. Бочаров – 5 (Иванов, А. Стрельцов), 33:23 – 1(cat). Филатов – 7 (Аронсон), 35:26 – 1:4. Тривино – 3, 55:22 – 2:4.

Вратари: Карлссон (57:44) – Ежов.

Штраф: 4 – 18.

Броски: 31 (9+7+15) – 26 (11+14+1).

Судьи: Бирин, Бондарь.

7 октября. Астана. "Барыс-Арена".