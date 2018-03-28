"Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

Как стало известно, на совете директоров КХЛ, который проходит в эти минуты в Москве, было принято решение об исключении из состава участников чемпионата на следующий сезон "Лады" и "Югры". (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, "Югра" заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 48 очков. "Лада" стала третьей с конца, записав на свой счет 50 баллов.
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Thomas_Boy_
На Стаса Михайлова тоже народ валит. Больше, чем в филармонию. Это показатель уровня народа. Что касается тех дурачков, что предлагают исключить СКА и ЦСКА, то это тоже показатель. Надо сделать так, чтобы не было бедных. А нароТ требует, чтобы не было богатых. "Ладу" жаль. Но это же колхоз, чего от него ждать...
13:16
Читалось))
А в этом сезоне на Спарик по 11500 приходило, опять же без особых турнирных задач... К слову, на СКА ходило по 100 человек, когда он был на таком же месте, как щас Спартак.))
12:42
Читалось))
На Спартак больше 7000 ходило! Команда без турнирных перспектив! Вот какая команда нужна Москве, а бабосы вбухали в конюшню!))
12:37
Читалось))
Данные за прошлый сезон: 28 место Югра 2800 (процент заполняемости 51 %), 23 Лада 3700 (62) 25 ЦСКА 3200 (58)
12:33
Магдебург
Браво!Поднимем латышский и словацкий хоккей
12:33
Магдебург
Уроды газпромовские
12:27
Romka3101
Berkut-7...у ЦСКА вместимость 5600
12:23
акробат
проводите чемпионаты Москвы и Питера, как в футболе, и будет вам счастье
12:22
акробат
где ты в Тольятти пустые трибуны видел, балабол? в Китае по 100 человек ходят и ничего.
12:21
Читалось))
ЦСКА надо выгонять в первую очередь. 2-3 тыщи еле-еле набирают... щас уточню посещаемость
12:21
Romka3101
Berkut-7...меньше чем у Югры только у Куньлуня посещаемость.на ЦСКА даже с Авто во вторник 4к+ собирается
12:21
Romka3101
Ладу жалко...
12:16
Berkut-7
Читалось)) Эти команды даже в своих городах никому не нужны, пустые трибуны...) Нефиг бюджетное бабло тратить на то, что никому неинтересно!) 12:06 ---------------------------- А сколько там посещаемость? Я бы кс тати и цска выкинул бы из кхл , там же вроде тоже пару тысяч на них ходит и все, они нафиг никому не нужны и кто их кстати кормит , там ведь большой бюджет у клуба , вряд ли они на балансе Москвы висят.
12:16
Несвин
Логичнее было бы убрать всякий сброд типа Кунь-Луня, но этого никогда не будет, ибо политика....
12:11
gydravlic
УРОДЫ!!!
12:06
Читалось))
Эти команды даже в своих городах никому не нужны, пустые трибуны...) Нефиг бюджетное бабло тратить на то, что никому неинтересно!)
12:06
Maxxx
Уберите ска и цска, и кхл станет гораздо интереснее
12:06
Vamphyri
Зато Слован, рижское Динамо и великий клуб Куньлунь остались. А Лада нет, не нужна. И Кузня была не нужна, из которой уйма хороших хоккеистов вышла.
12:04
dmitriy_u_o_71
ещё пару клубов из питера и москвы
12:01
shur
А кого включат?
11:59
dmitriy_u_o_71
Ну и пошли вы на .............. со своим хаккеем
11:55