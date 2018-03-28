"Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

Как стало известно, на совете директоров КХЛ, который проходит в эти минуты в Москве, было принято решение об исключении из состава участников чемпионата на следующий сезон "Лады" и "Югры". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, "Югра" заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 48 очков. "Лада" стала третьей с конца, записав на свой счет 50 баллов.

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