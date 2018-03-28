11:52 | Хоккей — КХЛ

"Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

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Как стало известно, на совете директоров КХЛ, который проходит в эти минуты в Москве, было принято решение об исключении из состава участников чемпионата на следующий сезон "Лады" и "Югры". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, "Югра" заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 48 очков. "Лада" стала третьей с конца, записав на свой счет 50 баллов.

Совет директоров КХЛ. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Thomas_Boy_

На Стаса Михайлова тоже народ валит. Больше, чем в филармонию. Это показатель уровня народа. Что касается тех дурачков, что предлагают исключить СКА и ЦСКА, то это тоже показатель. Надо сделать так, чтобы не было бедных. А нароТ требует, чтобы не было богатых. "Ладу" жаль. Но это же колхоз, чего от него ждать...

13:16

Читалось))

А в этом сезоне на Спарик по 11500 приходило, опять же без особых турнирных задач... К слову, на СКА ходило по 100 человек, когда он был на таком же месте, как щас Спартак.))

12:42

Читалось))

На Спартак больше 7000 ходило! Команда без турнирных перспектив! Вот какая команда нужна Москве, а бабосы вбухали в конюшню!))

12:37

Читалось))

Данные за прошлый сезон: 28 место Югра 2800 (процент заполняемости 51 %), 23 Лада 3700 (62) 25 ЦСКА 3200 (58)

12:33

Магдебург

Браво!Поднимем латышский и словацкий хоккей

12:33

Магдебург

Уроды газпромовские

12:27

Romka3101

Berkut-7...у ЦСКА вместимость 5600

12:23

акробат

проводите чемпионаты Москвы и Питера, как в футболе, и будет вам счастье

12:22

акробат

где ты в Тольятти пустые трибуны видел, балабол? в Китае по 100 человек ходят и ничего.

12:21

Читалось))

ЦСКА надо выгонять в первую очередь. 2-3 тыщи еле-еле набирают... щас уточню посещаемость

12:21

Romka3101

Berkut-7...меньше чем у Югры только у Куньлуня посещаемость.на ЦСКА даже с Авто во вторник 4к+ собирается

12:21

Romka3101

Ладу жалко...

12:16

Berkut-7

Читалось)) Эти команды даже в своих городах никому не нужны, пустые трибуны...) Нефиг бюджетное бабло тратить на то, что никому неинтересно!) 12:06 ---------------------------- А сколько там посещаемость? Я бы кс тати и цска выкинул бы из кхл , там же вроде тоже пару тысяч на них ходит и все, они нафиг никому не нужны и кто их кстати кормит , там ведь большой бюджет у клуба , вряд ли они на балансе Москвы висят.

12:16

Несвин

Логичнее было бы убрать всякий сброд типа Кунь-Луня, но этого никогда не будет, ибо политика....

12:11

gydravlic

УРОДЫ!!!

12:06

Читалось))

Эти команды даже в своих городах никому не нужны, пустые трибуны...) Нефиг бюджетное бабло тратить на то, что никому неинтересно!)

12:06

Maxxx

Уберите ска и цска, и кхл станет гораздо интереснее

12:06

Vamphyri

Зато Слован, рижское Динамо и великий клуб Куньлунь остались. А Лада нет, не нужна. И Кузня была не нужна, из которой уйма хороших хоккеистов вышла.

12:04

dmitriy_u_o_71

ещё пару клубов из питера и москвы

12:01

shur

А кого включат?

11:59

dmitriy_u_o_71

Ну и пошли вы на .............. со своим хаккеем

11:55

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