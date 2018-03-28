"Лада" и "Югра" - худшие по рейтингу КХЛ, чуть выше - "Северсталь" и рижское "Динамо"

"Лада" и "Югра" стали худшими по рейтингу потенциала клубов КХЛ, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. Эти команды были исключены из чемпионата.
Чуть выше "Лады" и "Югры" в рейтинге - "Северсталь", рижское "Динамо", "Адмирал" и "Куньлунь". В первую тройку по итогам показателей трех лет попали СКА, "Йокерит" и ЦСКА.
"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. Live
КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3– КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
- КХЛ
- Динамо Рига
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Югра
- Северсталь (Хоккей)
- Лада (Хоккей)
- Йокерит
- Адмирал
- Куньлунь (хоккей)
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